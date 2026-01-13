พณ.ประกาศขึ้นทะเบียน“มะยงชิดแม่ย่าสุโขทัย”สินค้า GI ตัวใหม่

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประกาศขึ้นทะเบียน “มะยงชิดแม่ย่าสุโขทัย” เป็นสินค้า GI รายการใหม่ นับเป็นสินค้า GI ลำดับที่ 4 ของจังหวัดสุโขทัย ต่อจากสังคโลกสุโขทัย ส้มแม่สิน และละมุดสุโขทัย
มะยงชิดแม่ย่าสุโขทัย มีจุดเด่นคือผลขนาดใหญ่ สีเหลืองอมชมพูแดง เนื้อแน่น ไม่มีเสี้ยน ไม่มียาง รสหวานอมเปรี้ยว จากปัจจัยเฉพาะของพื้นที่สุโขทัย ทั้งสภาพภูมิประเทศ ดินที่อุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำยม และภูมิปัญญาการดูแลที่สืบทอดกันมาของชาวสวนในพื้นที่
การขึ้นทะเบียน GI ครั้งนี้ คาดช่วยเสริมพลังเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย โดยสินค้า GI ทั้ง 4 รายการจะสร้างมูลค่ารวมกว่า 1,916 ล้านบาท พร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนทั่วประเทศพัฒนาสินค้าเฉพาะถิ่นเข้าสู่ระบบ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นไทยและสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจของประเทศ
)