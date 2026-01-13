นักวิชาการฯ แถลงรณรงค์"คว่ำบาตรทางคะแนนเสียง"พรรคการเมืองเป็นปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาประเทศ

นักวิชาการเพื่อสังคม ออกแถลงการณ์ด่วน เรื่อง: วิกฤตศรัทธาและทางรอดของประเทศไทยในการเลือกตั้ง 8 กมุ ภาพันธ์ 2569 ประเทศไทยในขณะนี้กำลังเผชิญกับ “ภาวะถดถอยเชิงโครงสร้าง” อย่างรุนแรงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม หากการเลือกตั้งที่จะถึงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ มิได้นำมาซึ่งคณะผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และที่สำคัญที่สดุ คือ “ความกล้าหาญทางจริยธรรม” ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะตกอยู่ในสภาวะ “รัฐล้มเหลว” (Failed State) ที่ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ได้อีกต่อไป กลุ่มนักวิชาการเพื่อสังคม จึงขอประกาศเจตนารมณ์และข้อเรียกร้องต่อสังคมไทย ดังนี้:
หนึ่ง: ภารกิจแห่ง การพลิกฟื้นโครงสร้างชาติ ผู้นำชุดใหม่ต้อง ฟื้นศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก
กล้าสลายโครงสร้างผูกขาดในระบบเศรษฐกิจที่เกาะกินประเทศมาอย่างยาวนาน
สอง: การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและระบบคุณธรรม
เราต้องหยุดยั้งระบบอุปถัมภ์ที่หยั่งรากลึก เอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกและทุนสีเทา กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง ทั้งตำรวจ อัยการ และศาล
ต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติ รวมถึงการปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้ใสสะอาด ขจัดกลุ่มจอมปลอมที่ใช้ผ้าเหลืองแสวงหาผลประโยชน์และพุทธพาณิชย์
ส่งเสริมผู้บวชที่ต้องศึกษาพุทธธรรม ทางนี้เพื่อกอบกู้ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคืนมา
สาม: การเตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัยและวิกฤตประชากร ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ในการวางระบบรองรับ “สังคมสูงวัย” ที่จะเกิดกับสังคมไทยอย่างรวดเร็วและรุนแรงเสมือนข้าศึกใหม่
สังคมไทยจะมีสัดส่วนวัยทำงานลดลงอย่างน่าใจหาย รวมถึงการวางแผนจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน
อย่างเป็นระบบและทันท่วงที ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบวัวหายล้อมคอก เน้นแต่เรื่องเยียวยาแจกเงิน
สี่: บรรทัดฐานใหม่ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ประเทศไทยเจ็บปวดมามากพอแล้วกับผู้นำที่ “อ่อนหัดและไร้ประสบการณ์” ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เราไม่อาจยอมรับ “เด็กอมมือ” หรือ “ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์บ้านใหญ่” เข้ามาบริหารประเทศเพื่อปกป้องบาดแผลและธุรกิจของตนเองได้อีก
กลุ่มนักวิชาการเพื่อสังคม ขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนร่วมกัน “คว่ำบาตรทางคะแนนเสียง” ต่อพรรคการเมืองที่มีพฤติกรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้:
1. พรรคที่ทุจริตซื้อเสียงและพัวพันธุรกิจสีเทา หรือมีประวัติพัวพันยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล 2. พรรคที่มุ่งเน้นนโยบายและโครงการที่ “สัญญาว่าจะแจก จะปรนเปรอ” โดยเอาเงินภาษีของประชาชนหรือกู้มาแจก ซึ่งเป็นการสร้างภาระหนี้ให้ประชาชนในอนาคต
พรรคที่สนับสนุนอบายมุขมอมเมาสังคม ทั้งบ่อนกาสิโน พนันออนไลน์ และกัญชาเพื่อการสันทนาการ
พรรคที่มีประวัติทุจริตเชิงนโยบายและเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนผูกขาด ทั้งในและต่างประเทศ
พรรคที่เป็นแหล่งสุมหัวของผู้มีอิทธิพลบ้านใหญ่ รวมตัวโดยไร้อุดมการ มุ่งแต่ได้ตำแหน่ง อำนาจและผลประโยชน์
การเลือกตั้งครั้งนี้คือ “โอกาสสุดท้าย” ของการพลิกฟื้นสถานการณ์บ้านเมือง ประชาชนต้องร่วมกันใช้อำนาจที่มี
เลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายยั่งยืนและผู้นำที่มีกระดูกสันหลังทางจริยธรรม
เพื่อหยุดยั้งความเสื่อมโทรมและสร้างประเทศไทยที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน
รายนามผู้ ร่วมแถลง การ กลุ่มนักวิชาการเพื่อสังคม
1 ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ
2 ศาสตราจารย์ ดร.ผลิน ภู่จรูญ
3. รศ.ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
4. รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
5. ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
6. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
7.รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร
8. ผศ.ดิเรก เต็งจำรูญ
9. อ. สุพรรณ นพสุวรรณชัย
10. รศ. ดร. สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
11. รศ มณีรัตน์ ภิญโญภูษาฤกษ์
12. รศ.ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
13. นพ. สุภกร บัวสาย
14. รศ. ดร. ภาวดี ทองอุไทย
15.รศ. ดร.นิยม รัฐอมฤต
16. อ.มานิจ สุขสมจิตร
17.ดร.ณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร
18.ดร.สมชาย แสวงการ
19.ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน
20.ผศ. ทวี สุรฤทธิกุล
21. นพ.สมบูรณ์ ทศบวร
22.นพ. ทวีวงษ์ จุลกมนตรี
23.ดร.อัษฎางค์ เชี่ยวธาดา
24.อ.ดร.กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์
25.ดร. ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
26. รศ วณี จีระแพทย์
27. รศ. ดร. สิริลักษณา คอมันตร์
28. รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
29. รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย
30. รศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์
31.ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล
32.อ กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
33.ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์
34.นายอนิรุทธ์ สิงหศิริ
35.นายกวีพร จันทน์ขาว
36.แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์
37.ทวิสันต์ โลนานุรักษ์
38.ดร.ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
39.ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์
40.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
41.ดร.เวทิน ชาติกุล
42.พล.อ.ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์
43.ดร นิดาวรรณ เพราะสุนทร
44.ผศ. ดร.นพดล. ปกรณ์นิมิตดี
45.นายประสาร มฤคพิทักษ์
46.นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์
47. ศ.ดร.นพ. พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
48.นาย วีรชัย คล้ายทอง
49. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม