ราคาทองคำครั้งที่ 16 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 69,050 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.37 น. ครั้งที่ 16 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 68,250.00  บาท รับซื้อบาทละ 68,150.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 69,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,779.80 บาท