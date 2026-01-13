"ธีระชัย"แนะจุดสังเกตพรรคการเมืองไทย-หัวใจเขมร ดูยังไง?

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พรรคการเมืองไทย-หัวใจเขมร ดูยังไง? (1/3)
สัมพันธภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นเรื่องสำคัญ และรัฐบาลใหม่ควรตั้งเป้าหาวิธี ทำให้ปัญหาจบในรุ่นของเรา
แต่การเจรจาเพื่อกลับไปสู่ภาวะปกตินั้น กรณีถ้าหากเป็นรัฐบาล ที่ขับเคลื่อนโดยพรรคการเมืองไทย-หัวใจเขมร ก็มีแต่จะเกี้ยเซี็ยเพื่อยกประโยชน์ให้กัมพูชา
ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อลูกหลานไทยในอนาคต
การที่รัฐบาลหน้าจะดูแลปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องไทยได้อย่างจริงจังนั้น จะต้องไม่สมยอมกับกัมพูชา จะต้องไม่เล่นละคร แสดงลวงให้ดูเสมือนว่า รักชาติไทยจนกลืนกินได้
แต่แท้จริง เบื้องหลังเป็นการสมยอมกัน
การดูว่าพรรคการเมืองไทย-หัวใจเขมร ดูยังไง? อย่าเพิ่งเชื่อตามข่าว ว่ากัมพูชาคิดว่าพรรคภูมิใจไทยพร้อมรบ พรรคอื่นๆ จะไม่รบ
เพราะการรบที่ผ่านมา อาจจะเป็นแผนงานของกองทัพไทยเสียมากกว่า เพราะนายกอนุทินไม่ได้แสดงบทบาทถือธงนำ ไม่เหมือนอย่างทรัมป์
จึงต้องดู 3 เรื่องนี้แทน (1) นโยบายปราบสแกมเมอร์ - บทความที่หนึ่งบทนี้ (2) ท่าทีต่อ MOU 2543 - บทความที่สองถัดไป (3) ท่าทีต่อ MOU 2544 - บทความที่สามถัดไป
** นโยบายปราบสแกมเมอร์
สแกมเมอร์เป็นรายได้ใหญ่ของกัมพูชา และพุ่งตรงเข้ากระเป๋าของชนชั้นนำ
ฆ่าไม่ตายเพราะย้ายที่ทำการง่ายมาก รายได้ไม่สิ้นสุดเพราะขยายจำนวนเหยื่อไปได้อีก ขยายจำนวนประเทศไปได้อีก
ถ้ารัฐบาลใหม่ไม่ฆ่าให้ตาย จะเป็นทุนให้กัมพูชาสะสมอาวุธเถื่อน วันหนึ่ง จะมีโดรนพลีชีพ ที่ใช้ GPS นำวิถี สามารถเล็งไปที่แท่นขุดเจาะก๊าซในอ่าวไทย
##ถามว่า ถ้ากัมพูชามีโดรน จะสู้กับกองทัพอากาศไทยได้อย่างไร?
ข้อมูลโดรน Shahed ที่ออกแบบโดยอิหร่านและต่อมาผลิตที่รัสเซีย นั้น โมเดลขนาดเล็ก Shahed-131 มีระยะไกลถึง 900 กม.
โมเดลที่นิยมมากสุด Shahed-136 มีระยะ 1,000-2,500 กม.
โดรนแบบ Shahed มีขายในตลาดมืดยุโรปตะวันออก และพิกัดระยะทางน่ากลัวมาก
ในการปะทะกันล่าสุด กัมพูชาก็ใช้โดรนใช้สายไฟเบอร์ออพติค ซึ่งเป็นพัฒนาการแตกต่างไปจากเดิม ที่ใช้โดรนควบคุมโดยอิเล็กทรอนิกส์
ประเทศเป้าหมายสามารถป้องกันโดรนที่ควบคุมโดยอิเล็กทรอนิกส์ได้ ด้วยเครื่องมือที่รบกวนสัญญาณ anti-drone
ในยูเครนจึงได้มีการแก้ลำ โดยพัฒนาโดรนที่ใช้สายไฟเบอร์ออพติค ซึ่งยาวสุดถึง 50 กม. เพราะไม่สามารถรบกวนสัญญาณ
เดชะบุญภูมิประเทศในไทย มีต้นไม้มาก ทำให้ขัดขวางสายไฟเบอร์ออพติด แตกต่างจากยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่นากว้างขวางสุดลูกหูลูกตา
โดรนที่ใช้สายไฟเบอร์ออพติคจึงตกม้าตาย
แต่พัฒนาการ ก้าวไปใช้โดรนสายไฟเบอร์ออพติค บ่งชี้ชัดเจนว่า กัมพูชาติดต่อพ่อค้าอาวุธในยุโรป และก็น่าจะเป็นสายสีเทาเชื่อมกันจากกิจกรรมสแกมเมอร์นี่แหละ
##ถามว่า มาตรการปราบสแกมเมอร์ที่รัฐบาลอนุทินดำเนินการอยู่ เด็ดขาดพอไหม?
ตอบว่า เกาไม่ถูกที่คัน กลับไปสร้างปัญหาต่อเศรษฐกิจ
ก่อนอื่นต้องยอมรับว่า มีสถานการณ์ตึงเครียดหลายจุดในโลก ที่ทำให้คนร่ำรวยหนีร้อนมาพึ่งเย็น
ตัวอย่างหนึ่ง ก่อนหน้าสงครามยูเครน คนร่ำรวยรัสเซียนิยมนำเงินไปลงทุนทรัพย์สินในอังกฤษ ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์ หรือทีมฟุตบอล
แต่สงครามยูเครนทำให้อังกฤษอายัดทรัพย์เหล่านี้ กลายเป็นจุดเสี่ยง ทำให้คนร่ำรวยรัสเซียต้องหาที่ลงทุนใหม่ ลามมาถึงอสังหาริมทรัพย์ในไทย
มาตรการปราบสแกมเมอร์ของรัฐบาลไทย ปรากฏว่า ทำให้เงินหนีร้อนมาพึ่งเย็นทั่วไป เกิดมองประเทศไทยเป็นจุดเสี่ยงไปด้วย
จะเห็นได้จากยอดขายอสังหาริมทรัพย์ระดับอุลตราลักชัวรี ได้ชะลอตัวลงอย่างฉับพลัน
ปรากฏการณ์นี้ กำลังจะก่อปัญหาต่อหุ้นกู้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่ผมคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสสองเป็นต้นไป จะก่อวิกกฤตให้เกิดขึ้นในตลาดเงินไทย
นอกจากนี้ ถ้าดูมติของการประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน (Data Bureau) ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
ที่ประชุมได้ยกระดับการจัดเก็บข้อมูล 3 แนวทางหลัก ได้แก่
1. ปรับระบบรายงานทองคำ:- ลดวงเงินที่ร้านค้าทองคำต้องรายงาน จากเดิมตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป จัดทำเป็นขั้นบันไดตามระดับความเสี่ยง
2. กำกับการซื้อขายทองคำออนไลน์:- ให้ผู้ให้บริการส่งข้อมูลมากขึ้น พร้อมศึกษาการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
3. สินทรัพย์ดิจิทัล:- ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกรายจัดเก็บข้อมูลการโอนระหว่างกระเป๋าเงินดิจิทัล และมาตรการจำกัดวงเงินธุรกรรมตามระดับความเสี่ยงของผู้ใช้งาน
โดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตานานาชาติด้วย นั้น
ผมตั้งข้อสังเกตว่า มาตรการต่างๆ เน้นเพื่อปกป้องคนไทย แต่ไม่เห็นนโยบายที่เด็ดขาด
ประชาชนจึงควรติดตามผลงานของนายกอนุทินและพรรคภูมิใจไทย ต่อไปนี้
1 เนื่องจากสแกมเมอร์กัมพูชาต้องเกาะติดกับตลาดทุนไทย แบบปาท่องโก๋ ต้องดูว่า นายกอนุทินดำเนินการใดเพื่อแยกขาปาท่องโก๋จริงจังหรือไม่?
มาตรการเพื่อแยกขาปาท่องโก๋จริงจัง คือ (ก) สั่งห้ามขายทองคำให้กัมพูชาชั่วคราว หรือไม่? (ข) สั่งห้ามการโอนเงินจากไทยไปกัมพูชาชั่วคราว หรือไม่?
2 ทรัพย์สินที่อายัดไว้หนึ่งหมื่นล้านบาทนั้น มีการแสดงความคืบหน้า ที่จะป้องกันไม่ให้หลุดอายัดเมื่อครบ 90 วัน หรือไม่?
3 มีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่สหรัฐระบุ ว่าถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือไม่? มีการอายัดหรือไม่?
4 มีการสั่งห้ามบุคคลเหล่านี้และครอบครัวใกล้ชิดเข้าประเทศไทย หรือไม่? ถ้าอยู่ สั่งเนรเทศหรือยัง?
ส่วนพรรคอื่น ก็ต้องดูว่า มีข้อเสนอในด้านการตัดเส้นเงินหรือยัง? เพื่อป้องกันมิให้ฟอกเงินผ่านตลาดเงินไทยอีกต่อไป