"ศุภจี"ยันจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น เน้นปลูกพืชมีมูลค่าสูง รัฐหาตลาดให้

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดต รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จากพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาเกษตรกร ว่า จริงๆแล้ว 30% ของแรงงานในประเทศอยู่ในภาคเกษตรกรรม มีส่วนแบ่งในเรื่องรายได้ของประเทศอยู่ประมาณ 6% ของจีดีพี ถ้าเทียบ 9 เดือนของปีที่ผ่านมา (2568) เพราะฉะนั้น 30% ของแรงงาน แต่สามารถสร้างรายได้ 6% มองว่ายังไม่มีความสมดุล สิ่งที่เราอยากจะทำก็คือทำอย่างไรให้เกษตรกรของเรา มีรายได้ที่ดีขึ้น ปลูกในสิ่งที่ตลาดต้องการ โดยที่รัฐช่วยในการสนับสนุนให้เกษตรกรเปลี่ยน หาตลาดให้ด้วย เน้นให้ปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น จะทำให้เกษตรกรมีรายได้ มีความเสถียรมากขึ้น รวมถึงใช้ข้อมูลในการดูแลในเรื่องของดีมานด์ ซัพพลาย แต่ละพื้นที่ ในการเข้าไปบริหารจัดการราคาให้มีความเสถียรมากขึ้น และการทำในเรื่องของจีทูจี โดยการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย ไปหาตลาดส่งออก ซึ่งใน 2 เดือน ทำกับเรื่องข้าวค่อนข้างมาก ไปเจรจาขายข้าวกับจีน 500,000 ตัน ขายข้าวให้สิงค์โปร์ 100,000 ตัน เรามีแพลนที่จะต้องทำแบบนี้ พอเริ่มมีความต้องการในตลาดมากขึ้นในพืชตัวนั้น ก็จะทำให้พืชมีราคาสูงขึ้น