BEM แจ้งเบี่ยงจราจรทางพิเศษศรีรัช 12 - 17 ม.ค. เวลา 22.00 – 04.00 น.

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงการจราจรทางพิเศษศรีรัช เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนหน้าป้ายแนะนำเส้นทาง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง บนทางพิเศษศรีรัช บริเวณเลยด่านศรีนครินทร์ และช่วงขึ้นยมราช – พญาไท โดยจะทำการสลับเบี่ยงจราจรชั่วคราวบริเวณช่องทางซ้ายและขวา ครั้งละ 2 ช่องจราจร โดยผู้ใช้ทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกติ
ในวันที่ 12 - 17 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น.
ทั้งนี้ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง โปรดสังเกตป้ายเตือนจราจร ป้ายไฟ ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 02 664 6400