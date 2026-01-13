"หมอวรงค์"ย้ำไทยภักดีโหวต No เรื่องรัฐธรรมนูญ

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ไทยภักดีโหวตNoเรื่องรัฐธรรมนูญ
ไทยภักดีขอย้ำว่า ประเด็นใดของรัฐธรรมนูญ ที่มีปัญหาสามารถแก้ไขได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เคยถูกเสนอแก้ไขมาแล้วหลายประเด็น บางประเด็นก็แก้ไขได้ บางประเด็น โดยเฉพาะประโยชน์นักการ การตรวจสอบนักการเมืองก็แก้ไขไม่ได้
การยกร่าง รธน.ใหม่ทั้งฉบับ ถือว่าเป็นอันตรายมาก เพราะไม่รู้เลยว่า นักการเมืองจะยัดไส้อะไรเข้ามาบ้าง คงไม่มีประชาชนทั่วๆไป ที่ไหนหรอก ที่จะมาอ่าน และตีความรู้เท่าทันนักการเมือง สิ่งที่กังวลว่าจะเกิดขึ้น ถ้ามีการเห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
1.ทำลายหลักรัฐธรรมนูญปราบโกง ทำลายการตรวจสอบที่เข้มข้น ในการตรวจสอบของ รัฐธรรมนูญ
2.ทำลายเรื่องจริยธรรม รวมทั้งปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต ของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
3.มีความเสี่ยงที่จะยุบ หรือลดอำนาจองค์กรอิสระ หรือศาลรัฐธรรมนูญ
4.อาจใช้รัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครอง ทำลายกองทัพ หรือเปลี่ยนประเทศไปสู่ความเป็นหลายรัฐ ไม่ใช่รัฐเดี่ยวแบบปัจจุบัน
5.เกิดการแทรกแซงของต่างชาติ ผ่าน ngo ที่รับเงินจากต่างชาติมารณรงค์ เท่ากับว่าเป็นช่องทางให้ต่างชาติมาแทรกแซง รัฐธรรมนูญของประเทศไทย
พรรคไทยภักดีจึงมีจุดยืนที่ชัดเจน ที่จะไม่เห็นชอบ(โหวต No) ในการลงประชามติ ที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เพราะเราเชื่อว่า ถ้ามีความเห็นชอบในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประเทศมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งใหญ่ของสังคมไทย