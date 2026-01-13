กทม.ตรวจสอบสะพานลอยชั่วคราวหน้า รร.ศึกษานารี หลังรถเฮี๊ยบชนคาน

จากกรณีรถเฮี๊ยบที่ไม่ได้เก็บแขนบูมชนคานสะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณหน้าโรงเรียนศึกษานารี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 69 เวลา 22.00 น. สำนักการโยธาได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี และผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง พบว่าสะพานดังกล่าวเป็นสะพานลอยชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ สัญญาที่ 3
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า คานสะพานยังอยู่ในตำแหน่ง ไม่กระทบต่อเสาและโครงสร้างหลัก มีเพียงผิวคอนกรีตและเหล็กประกับคานบางส่วนเสียหาย สะพานยังมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ทั้งนี้ สำนักการโยธาจะมีหนังสือกำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ให้ควบคุมการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบสะพานลอยชั่วคราวอย่างสม่ำเสมอ และให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน