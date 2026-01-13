xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 5.63 จุด มูลค่าซื้อขาย 20,041.43 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,236.57 จุด ปรับลง 5.63 จุด หรือ 0.45% มูลค่าซื้อขาย 20,041.43 ล้านบาท