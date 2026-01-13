ช่วงเที่ยงคุณภาพอากาศ กทม.อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า เที่ยงนี้คุณภาพอากาศ กทม.อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM.2.5 ค่าเฉลี่ย 47.6 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางรัก 73.2 มคก./ลบ.ม.
2 เขตปทุมวัน 68.3 มคก./ลบ.ม.
3 เขตจตุจักร 60 มคก./ลบ.ม.
4 เขตสาทร 59.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตราชเทวี 56.4 มคก./ลบ.ม.
6 เขตลาดกระบัง 56.3 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางซื่อ 53.8 มคก./ลบ.ม.
8 เขตหนองแขม 52.7 มคก./ลบ.ม.
9 เขตคลองสามวา 52.1 มคก./ลบ.ม.
10 เขตประเวศ 51.7 มคก./ลบ.ม.
11 เขตมีนบุรี 50.8 มคก./ลบ.ม.
12 เขตวังทองหลาง 49.5 มคก./ลบ.ม.
ข้อแนะนำสุขภาพ: คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์