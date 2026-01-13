นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการทิศทางการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP และโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก

วันนี้ (13 ม.ค.) เวลา 09.45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีมหาดไทย เยี่ยมชมนิทรรศการทิศทางการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่เข้าร่วมโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ซึ่งนำเสนอทิศทางขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก เสริมศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการในตลาดปัจจุบันและอนาคต
จากนั้นนายกฯ รับมอบดอกกล้วยไม้เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู ครั้งที่ 70 พ.ศ. 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 16 มกราคม 2569 ในหัวข้อ ‘พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน’ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน