ทภ.1 จัดพิธีเนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบปีที่ 116

วันนี้ (13 ม.ค.) กองทัพภาคที่ 1 จัดพิธีเนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบปีที่ 116 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. โดยมี พล.อ. พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี และ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ โดยผู้บัญชาการทหารบก รับความเคารพจากแถวทหารและหมู่ธงเกียรติยศ พร้อมนำคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอดีตผู้บังคับบัญชาและอดีตแม่ทัพภาคที่ 1, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 1 ตลอดจนด้วยส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, กลุ่มพลังมวลชน และกำลังพลร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียง
กองทัพภาคที่ 1 ได้รับสถาปนาขึ้นเมื่อ 13 มกราคม 2453 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวม 3 กองพล จัดตั้งเป็นกองทัพที่ 1 มีที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพอยู่ภายในกระทรวงกลาโหม โดยมี พลตรีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงดำรงตำแหน่งแม่ทัพพระองค์แรก ปัจจุบันมี พล.ท. วรยส เหลืองสุวรรณ ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นลำดับที่ 59 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก รับผิดชอบพื้นที่ กทม. และ 25 จังหวัดภาคกลาง มีหน่วยขึ้นตรง 23 หน่วย ได้แก่ กองทัพน้อยที่ 1, พล.1 รอ., พล.ร.2 รอ., พล.ร.9, พล.ร.11, พล.ม.2 รอ., พล.พัฒนาที่ 1, บชร.1, มทบ.11-19, ทพ.11-14, ส.พัน.21และร้อย.ฝรพ.1 มีภารกิจสำคัญ คือ การป้องกันประเทศ โดยจัดกำลังป้องกันชายแดน คือ กองกำลังบูรพา รับผิดชอบชายแดนด้านตะวันออก และกองกำลังสุรสีห์ รับผิดชอบชายแดนด้านตะวันตก, การรักษาความมั่นคงภายในในบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ, การพัฒนาประเทศ ในบทบาทของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 1 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และสนับสนุนงานของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย ที่สำคัญยิ่ง คือภารกิจถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนน้อมสนองในโครงการพระราชดำริต่างๆ
ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 1 ได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในทุกมิติอย่างเต็มกำลังความสามารถ อาทิ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพิธีถวายความอาลัยพระพันปีหลวง, การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง, สนับสนุนกำลังพลเสริมภารกิจความมั่นคง จชต. และภารกิจป้องกันชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ที่สำคัญ กองทัพภาคที่ 1 โดย กกล.บูรพา ได้มุ่งมั่นทำหน้าที่ปกป้องและทวงคืนอธิปไตยของไทย ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว พร้อมยืดหยัดรักษาผืนแผ่นดินไทยควบคู่กับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนชายแดนอย่างยั่งยืนสืบไป