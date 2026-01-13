"สมชัย"เผยทำไม กกต.ควรใส่ใจจัดผังหน่วยเลือกตั้ง 8 ก.พ.69

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
ทำไม กกต. จึงควรใส่ใจเรื่องการจัดผังหน่วยเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569
ในอดีต เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา การเลือกตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2549 การจัดคูหาเลือกตั้งแบบแปลกๆ โดยกลับหันคูหาออกด้านนอก เคยเป็นประเด็นวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะด้วยเหตุ การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนไม่เป็นโดยลับ
กกต.ชุดที่ 2 ที่จัดการเลือกตั้ง หลังจากพ้นตำแหน่ง ยังถูกคณะกรรมการสอบหาผู้รับผิดทางละเมิดที่แต่งตั้งโดยกระทรวงการคลัง สอบสวนให้ชดใช้ค่าเสียหายจากเงินของรัฐที่สูญเปล่าจากการจัดเลือกตั้งที่เป็นโมฆะประมาณ 2,000 ล้านบาท
ผลการสอบสวนคือ ประมาทเลินเล่อแต่ไม่ร้ายแรง ไม่ต้องหาร 5 ร่วมกันชดใช้ 2,000 ล้าน เนื่องจากเจตนาดี ไม่ต้องการให้คนซุกโพยเข้าไปกาในคูหา จึงหันคูหาออกให้โปร่งใส แต่กลับกลายเป็นทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับ
หันมาดูการออกแบบผังหน่วยเลือกตั้งและประชามติที่ กกต. เขียนไว้ในระเบียบของ กกต. เอง มีการตั้งหีบบัตร เรียงรายไปตามทางเดินของการลงบัตรเลือกตั้งและบัตรประชามติ
หีบบัตรไม่ได้ตั้งในตำแหน่งกลางของที่เลือกตั้ง ไม่ได้หันหน้าออกให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจนเพื่อความโปร่งใส
ผังที่ออกแบบยังมีผนังบอร์ดต่าง ๆ ที่กั้นทัศนวิสัยในการมองเห็นหีบบัตรจากภายนอก ไม่สามารถสังเกตได้ว่า มีการทำอะไรกับหีบในช่วงที่ปลอดประชาชนมาใช้สิทธิ
สุ่มเสี่ยงกับการถูกร้องหลังวันเลือกตั้งให้เป็นโมฆะด้วยเหตุการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริต
หลายคนวิเคราะห์ไกลถึงขนาดว่า แล้วแต่ผลการเลือกตั้ง แล้วแต่ผลประชามติ ถ้าฝ่ายหนึ่งชนะอาจไม่มีปัญหา แต่หากอีกฝ่ายชนะ ก็อาจมีการร้องให้เป็นโมฆะ
เกมแบบนี้ แก้ไม่ยาก ก็คือจัดการเลือกตั้งให้สุจริตก็จบ ซึ่งทำได้ดังนี้
1. หากเห็นว่า ผังแบบเดิม ทั้งไม่สะดวกต่อประชาชน ที่ต้องแสดงตน 2 รอบ รับบัตร 2 รอบ หย่อนบัตร 2 รอบ ก็เปลี่ยนผังใหม่ ให้แสดงตนรับบัตรทีเดียว 3 ใบ และตั้งหีบบัตร 3 ใบ ในตำแหน่งกลางหน่วย หันหน้าออกให้คนจากภายนอกมองเห็นหีบชัดเจน
2. กรณี ยังอยากจัดเป็นแบบเดิมที่ต้องแสดงตน 2 รอบ กา 2 ที หย่อนบัตร 2 รอบ ก็ย้ายหีบบัตรที่วางเรียงรายตามทางเดิน มาตั้งเรียงไว้ที่กลางหน่วยทั้ง 3 ใบ และหันหน้าออกให้คนภายนอกมองเห็นอย่างโปร่งใส
ชี้ให้เห็นปัญหาแล้ว แนะนำทางแก้แล้ว เชื่อไม่เชื่อนั้นแล้วแต่ท่าน
แต่หากผิด คนหาร 8,000 ล้าน คือ 7 คน + 1 เลขาธิการ ลูกน้องไม่เกี่ยวครับ
ไม่มีคำว่า ประมาทเลินเล่อแต่ไม่ร้ายแรงแล้ว เพราะที่ไม่ร้ายแรงคือไม่มีคนเตือน อันนี้ เตือนแล้วเตือนอีก หากผิด ต้องเรียกว่า ดื้อและประมาทเลินล่ออย่างร้ายแรง