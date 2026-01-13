"อัษฎางค์"ผ่าความจริง 8 กุมภา ทำไมต้องโหวตไม่เห็นชอบ?

นายอัษฎางค์ ยมนาค หรือ เอ็ดดี้ นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผ่าความจริง 8 กุมภา: ทำไมต้องโหวต “ไม่เห็นชอบ"? หรือ รธน.60 คือ "เกราะป้องกัน" สุดท้ายของประเทศ?
โหวต “ไม่เห็นชอบ” ต่อการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ตอนที่ 2
ท่ามกลางกระแสเชี่ยวกรากที่ปลุกระดมให้ "รื้อทิ้ง" รัฐธรรมนูญปี 2560 โดยตีตราว่าเป็นมรดกบาป แต่ทำไมคนจำนวนมากยังเลือกที่จะเดินเข้าคูหาแล้วกากบาท [X] ไม่เห็นชอบ?
คำตอบไม่ใช่แค่เรื่องการชอบหรือเกลียดทหาร แต่คือความกวาดกลัวต่อ "เช็คเปล่า" ที่มาในรูปแบบของการร่างใหม่ทั้งฉบับ
และนี่คือ 4 เหตุผลหลักว่าทำไม รธน.60 ถึงยังมี "ของดี" ที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อรักษาไว้
1. ฉบับปราบโกง (The Anti-Corruption Iron Fist)
จุดแข็งที่สุดของ รธน.60 ที่ฝ่ายการเมือง (โดยเฉพาะทุนสามานย์) หวาดกลัวที่สุด คือความ "เฮี้ยบ" ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
• ตัดสิทธิตลอดชีพ: รัฐธรรมนูญนี้วางมาตรฐานจริยธรรมไว้สูงลิบลิ่ว ใครทุจริต ไม่ใช่แค่ติดคุก แต่คือการประหารชีวิตทางการเมือง
• งบประมาณต้องโปร่งใส: มีกลไกป้องกันประชานิยมแบบสุดโต่งที่เสี่ยงทำลายวินัยการคลัง
• คำถาม: ถ้าเรารื้อฉบับนี้ทิ้ง เรากำลังจะเปิดประตูให้ "นักเลือกตั้งอาชีพ" กลับมาถลุงงบประมาณโดยไร้การตรวจสอบเหมือนในอดีตหรือไม่?
2. องค์กรอิสระคือ "ยักษ์ถือกระบอง"
ภายใต้ รธน.60 ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระมีอำนาจที่แท้จริงในการถ่วงดุลฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ
• นี่คือกลไกเดียวที่สามารถหยุดยั้ง "เผด็จการรัฐสภา" ที่ใช้เสียงข้างมากลากไปทำอะไรก็ได้
• การโหวต "เห็นชอบ" ให้ร่างใหม่ อาจหมายถึงการลดทอนอำนาจองค์กรเหล่านี้ แล้วเปลี่ยนให้กลายเป็น "เสือกระดาษ" ที่อยู่ใต้อาณัติของนักการเมือง
3. หลุมพรางของ "ส.ส.ร." และความเสี่ยงของหมวด 1-2
แม้ฝ่ายสนับสนุนจะบอกว่า "ไม่แตะหมวด 1-2" (หมวดทั่วไปและพระมหากษัตริย์) แต่ในทางปฏิบัติ การตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง 100% คือความเสี่ยงระดับชาติ
• เช็คเปล่า: เราไม่มีทางรู้เลยว่า ส.ส.ร. ที่เข้ามา จะมีวาระซ่อนเร้นอะไร การให้เขียนใหม่ทั้งฉบับ คือการเซ็นเช็คเปล่าให้นักการเมืองไปกรอกตัวเลขเอง
• การเซาะกร่อนบ่อนทำลาย: ความกังวลสูงสุดคือ การแก้ไขบทบัญญัติอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อพระราชอำนาจ หรือสถานะของสถาบันฯ โดยอ้างคำว่า "ประชาธิปไตยสากล"
4. แก้เพื่อ "ปลดล็อคโซ่ตรวน" ให้บ้านใหญ่?
เหตุผลที่แท้จริงของการผลักดันแก้รัฐธรรมนูญ อาจไม่ใช่เพื่อ "ประชาชน" แต่เพื่อ "ความปลอดภัยของนักการเมือง" เอง
ปมปัญหา: รธน.60 ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตีความเรื่อง "มาตรฐานจริยธรรม" ไว้อย่างกว้างขวางและเป็นนามธรรม
• กรณีศึกษาของคุณเศรษฐา ทวีสิน และการถอนตัวของคุณชาดา ไทยเศรษฐ์ พิสูจน์แล้วว่า "กับดักจริยธรรม" นี้ทำงานได้ผลจริงและรุนแรงถึงขั้น "เปลี่ยนนายกฯ" หรือ "ตัดอนาคตรัฐมนตรี" ได้โดยไม่ต้องรอเลือกตั้งใหม่
เป้าหมายของภูมิใจไทย:
สิ่งที่พรรคบ้านใหญ่ต้องการ คือการ "นิยามความดีใหม่" ให้เป็นรูปธรรม (จับต้องได้) หรือลดทอนอำนาจขององค์กรอิสระลง เพื่อสร้าง "เกราะป้องกัน" ให้กับ สส. บ้านใหญ่ และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น
• ไม่ให้ถูกสอยตกเก้าอี้ง่ายๆ ด้วยข้อหาที่พวกเขามองว่า "หยุมหยิม"
• เพื่อให้มั่นใจว่า ชนะเลือกตั้งมาแล้ว จะได้เสวยสุขในอำนาจจนครบเทอม โดยไม่ต้องหวาดระแวงดาบอาญาสิทธิ์จากศาล
บทสรุป: กา [X] ไม่เห็นชอบ คือการ "เหยียบเบรก"
การโหวต NO ในวันที่ 8 กุมภา ไม่ใช่การปฏิเสธประชาธิปไตย แต่มันคือการส่งสัญญาณว่า "เราไม่ไว้ใจนักการเมือง" ให้มาเขียนกติกาที่ตัวเองเป็นผู้เล่น
การแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ จึงไม่ใช่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย แต่คือปฏิบัติการ "กู้ระเบิดเวลา" ที่ผูกติดไว้กับเก้าอี้รัฐมนตรีของพวกเขานั่นเอง
รัฐธรรมนูญ 60 อาจไม่ใช่ฉบับที่ดีที่สุด แต่มันคือ "กรงขัง" ที่แข็งแกร่งที่สุดในการขังปีศาจคอร์รัปชันและเผด็จการรัฐสภา หากเราทุบกรงนี้ทิ้ง... คุณแน่ใจแล้วหรือว่าจะรับมือกับปีศาจที่จะหลุดออกมาได้?
โปรดติดตามตอนต่อไป