หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 6.65 จุด มูลค่าซื้อขาย 1,904.85 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเปิดตลาดอยู่ที่ 1,248.85 จุด ปรับขึ้น 6.65 จุด หรือ 0.54% มูลค่าซื้อขาย 1,904.85 ล้านบาท