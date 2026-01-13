12 อันดับค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 43.3 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางรัก 62.5 มคก./ลบ.ม.
2 เขตปทุมวัน 60.1 มคก./ลบ.ม.
3 เขตจตุจักร 52.9 มคก./ลบ.ม.
4 เขตสาทร 52.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตลาดกระบัง 51.2 มคก./ลบ.ม.
6 เขตหนองแขม 50 มคก./ลบ.ม.
7 เขตราชเทวี 49.5 มคก./ลบ.ม.
8 เขตคลองสามวา 48.1 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางซื่อ 47.9 มคก./ลบ.ม.
10 เขตประเวศ 47.8 มคก./ลบ.ม.
11 เขตมีนบุรี 46.8 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางคอแหลม 46.7 มคก./ลบ.ม.