หน.พรรคประชาชาติเชื่อ ปชช.อยู่กับ รธน.เก่ามา 8 ปี รู้ว่าควรปรับแก้ให้กินได้ ไม่ใช่กระจายเงิน

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชาติ กังวลต่อการทำประชามติรัฐธรรมนูญน้อย เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ให้ความสำคัญในการรณรงค์ แต่เชื่อว่า ประชาชนอยู่กับรัฐธรรมนูญนี้มา 8 ปี รู้ว่าควรแก้ไขในส่วนของสิทธิต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวหมวด 1-2 เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นรัฐธรรมนูญที่กินได้ ไม่ใช่เพียงการกระจายเงิน แต่ต้องเป็นการกระจายอำนาจ คุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพ สนับสนุน SME ให้เข้าถึงแหล่งทุน และรับรองสิทธิในที่ทำกินของเกษตรกรอย่างเสมอภาค ไม่ใช่ต้องรอพิสูจน์ความจนก่อน
ทั้งนี้ พ.ต.อ.ทวี ระบุว่า การลงประชามติครั้งนี้ เปรียบเสมือนการส่งต่ออนาคตให้ลูกหลาน เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะเป็นกรอบกำหนดทิศทางประเทศในระยะยาว
