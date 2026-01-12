นายกฯ สั่งเร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บ-ผู้ประกอบการจากเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน 3 จชต.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มคนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมัน ปตท. พร้อมกัน11จุด ว่า ได้หารือกับ พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการ ศอ.บต. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ และวันนี้ (12 ม.ค.) ได้เชิญ พลเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเลขาธิการทหารสูงสุด และนายฉัตรชัย บางชวด เลขา สมช. มาหารือเพิ่มเติม โดยให้เร่งดำเนินคดีให้เร็วที่สุด และให้สืบสวนว่า ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
นอกจากนี้ สั่งให้ ศอ.บต. เร่งไปดำเนินการดูแลผู้บาดเจ็บ 7 คน และให้เร่งหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ เพราะมีความเสียหายเกิดขึ้น คือสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทั้งหมด
