สถานทูตไทยในเตหะรานเตือนคนไทยเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม ติดตามประกาศทางการใกล้ชิด

นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และนายมังกร ประทุมแก้ว อธิบดีกรมการกงสุล ร่วมแถลงข่าวถึงสถานการณ์ในประเทศอิหร่าน ที่มีประชาชนจำนวนมากออกมาประท้วงรัฐบาลทั่วกรุงเตหะราน และเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.26568 จนถึงปัจจุบัน โดยนายปาณิดล กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง แม้มีปัญหาบ้างเนื่องจากทางการอิหร่านตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ทถูกตัดขาดทั่วประเทศ อีกทั้งยังหวังว่าสถานการณ์จะได้รับการแก้ไขอย่างสันติและกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน แจ้งเตือนให้คนไทยในอิหร่านใช้ชีวิตประจำวันด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงในการไปยังพื้นที่ชุมนุม อีกทั้งยังขอให้คนไทยในพื้นที่ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และติดตามการประกาศของทางการอิหร่านอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ กรมการกงสุล ออกประกาศเตือนคนไทยที่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะเดินทางไปยังอิหร่านขณะนี้ ให้ชะลอการเดินทางไปก่อน และขอแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวไทยในอิหร่านหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ชุมนุมอีกด้วย
