รมว.กห.ลงพื้นที่โคราชให้กำลังใจนักบิน-กำลังพลทุกนายที่ปกป้องอธิปไตย ปท.

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักบินและกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนตะวันออก ณ กองบินที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และแสดงความขอบคุณต่อกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและความมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ
ในโอกาสนี้ พล.อ.ณัฐพล ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการปฏิบัติภารกิจด้านการบินและการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง ก่อนเดินทางไปยัง ฝูงบินที่ 103 เพื่อพบปะผู้บังคับบัญชา นักบิน และข้าราชการจากฝูงบินที่ปฏิบัติภารกิจรวม 8 ฝูงบิน พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความชื่นชมกำลังพลทุกนาย
