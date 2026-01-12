ผบช.ทท.เปิดอบรมแนวร่วมป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวรอบพระบรมมหาราชวัง

พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. เป็นประธานเปิดอบรมแนวร่วมป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว พื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง ณ ราชนาวีสโมสร โดยมีเครือข่ายผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ และผู้ประกอบการขายสินค้า บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง กว่า 80 คน เข้าร่วมการอบรม
ทั้งนี้ เนื่องด้วยพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว อาทิ การจำหน่ายเสื้อผ้า และสินค้าเกินราคา, การไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้า รวมถึงปัญหาการให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่ และรถตุ๊กๆ) ปฏิเสธรับผู้โดยสาร ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร หรือเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นธรรมให้แก่นักท่องเที่ยว จึงได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ดนุ กล่ำสุ่ม ผบก.ทท.1 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว, กรมการขนส่งทางบก, กรมเจ้าท่า, สำนักเทศกิจ, สน.พระราชวัง, สน.ชนะสงคราม และกองบังคับการตำรวจจราจร จัดการอบรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นแนวร่วมในการดูแลและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง อีกทั้งยังจะพิจารณาภาคีเครือข่ายในส่วนนี้เข้ามารับการอบรมเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวเพื่อร่วมดูแลนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
