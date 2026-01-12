xs
หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ ร่วง 11.89 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 34,141.60 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (12 ม.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,242.20 บาท ลดลง 11.89 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.95 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 34,141.60 ล้านบาท