"ศุภจี" เผยเหตุร่วมงานการเมืองกับภูมิใจไทย "อนุทิน" ให้เกียรติโทรเชิญเอง

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ จากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยความในใจในการตัดสินใจเข้ามาทำงานทางการเมือง ร่วมกับพรรคภูมิใจไทย ว่า ประเด็นที่ 1 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้เกียรติโทรฯ มาเชิญเอง ตอนที่พูดคุยกัน ท่านบอกว่าให้อิสระทุกอย่าง ให้เอาความรู้ ความสามารถของตัวเองมาทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติให้ได้เต็มที่ และช่วยสนับสนุนในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำด้วย
ประเด็นที่ 2 เรื่องของการทำงานเป็นทีม หลักการคือว่า มันไม่มีใครที่ทำอะไรได้ทุกอย่าง แต่ถ้าเรามีเป้าเดียวกันแล้วเราทำร้อยเปอร์เซ็นต์ในสิ่งที่เรารู้ มันก็จะสามารถทำให้เกิดผลกระทบที่ดีได้ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ทำงานใกล้ชิดมากๆ ก็คือ ทีมเศรษฐกิจ มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน ที่เข้ามาเป็นคนนอก มาจากเอกชน หรือว่าข้าราชการ เราได้ทำงานกันเป็นทีมจริงๆ เป็นทีมเวิร์ก จริงๆ ทำให้สบายใจ แล้วตัดสินใจที่อยู่ช่วยทำนโยบายให้ต่อไป
ประเด็นที่ 3 คือเห็นถึงความตั้งใจถึงความรักชาติ รัก อธิปไตย บังเอิญที่เราเข้ามาคือช่วงที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกันระหว่างเรากับประเทศเพื่อนบ้าน จุดยืนของพรรคภูมิใจไทย บังเอิญตรงกันกับหลักการของตัวเองด้วย คือเรามองชาติเป็นที่ตั้ง เรามองอธิปไตยของเราเป็นที่ตั้ง มองถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน แล้วก็พี่ น้องทหาร เป็นที่ตั้ง ด้วย 3 เรื่องนี้ ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าน่าจะเป็นพรรคที่ใช่ ในจังหวะนี้ของประเทศไทย และเราเลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยทำในเรื่องของนโยบายให้เกิดความต่อเนื่อง ในการเผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่านี้
