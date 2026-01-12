หน.พรรคเศรษฐกิจชี้เหตุลอบบึ้มปั๊มน้ำมัน 3 จชต.หวังสร้างสถานการณ์ โยงการเมืองระหว่าง ปท.

พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเศรษฐกิจ กล่าวถึงกรณีเหตุลอบวางระเบิด และวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันพร้อมกัน 11 จุด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า รอบนี้เป็นรอบที่แปลก เพราะโจมตีปั๊มน้ำมัน มองเป็นการสร้างสถานการณ์และเป็นบ่อนทำลายเศรษฐกิจ โดยอาจจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาโยง แต่เป็นการเมืองระหว่างประเทศไม่ใช่การเมืองภายในประเทศ
ทั้งนี้ สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื้อรังมาตั้งแต่ปี 2547 จากการปล้นปืน โดยเป็นเหตุการณ์ที่ยาวนานมา 21 ปี ถือว่าประเทศไทย มีภัยคุกคามรอบด้าน และยังเผชิญกับปัญหาภัยความมั่นคงจากมหาอำนาจ 2 ขั้ว ที่รอเปิดฉากโจมตีกันอยู่อีก
ทั้งนี้ สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื้อรังมาตั้งแต่ปี 2547 จากการปล้นปืน โดยเป็นเหตุการณ์ที่ยาวนานมา 21 ปี ถือว่าประเทศไทย มีภัยคุกคามรอบด้าน และยังเผชิญกับปัญหาภัยความมั่นคงจากมหาอำนาจ 2 ขั้ว ที่รอเปิดฉากโจมตีกันอยู่อีก