"มาร์ค-กรณ์" นำทีม ปชป.ลงพื้นที่รัชดาฯ ช่วยผู้สมัคร สส.หาเสียง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายกรณ์ จาติกวณิช นางการดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรค ดูแลพื้นที่ กทม. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้า พนักงานออฟฟิศ และประชาชนทั่วไป ภายในตลาดเมืองไทยภัทร ถนนรัชดาภิเษก เพื่อขอคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาธิปัตย์ และนายนนธนัตถ์ บุนนาค ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 5 (ห้วยขวาง-วังทองหลาง) พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 12
ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่างพากันนำพวงมาลัยมาคล้องคอ มอบดอกกุหลาบ ถ่ายรูป พร้อมให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่นายอภิสิทธิ์ และผู้สมัคร สส.
ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่างพากันนำพวงมาลัยมาคล้องคอ มอบดอกกุหลาบ ถ่ายรูป พร้อมให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่นายอภิสิทธิ์ และผู้สมัคร สส.