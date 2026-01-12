นทท.แห่เที่ยวถ้ำพระยานคร ชมแสงลอดปล่องถ้ำคลุมพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ต่อเนื่อง

นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบฯ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว มีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากเดินทางเที่ยวที่ถ้ำพระยานคร เพื่อชมแสงแรกแห่งปี ที่ปรากฎการณ์แสงอาทิตย์สาดส่องลอดปล่องถ้ำลงมาคลุม พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ที่ตั้งยู่บนเนินดินในช่วงเวลาประมาณ 10.30-11.30 น. อย่างงดงามตระการตาเหมือนหลุดออกมาจากวรรณคดี โดยนักท่องเที่ยวต่างเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งไม่เพียงแต่มาชมความงามของธรรมชาติเท่านั้น แต่บางรายยังมาเพื่อสักการะขอพรอีกด้วย
ถ้ำพระยานคร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อว่าหากมาขอพรจะได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงาน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์เคยเสด็จมา โชคลาภและความมั่งคั่ง เปรียบเสมือนการได้รับแสงสว่างนำทางชีวิตส่องประกายซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นให้ชมได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ของทุกปี โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
