พบพะยูนโผล่เกาะไหง ชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศอุทยานฯ หมู่เกาะลันตา

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลต.2 (เกาะไหง) รายงานว่า พบพะยูนเข้ามาอยู่อาศัยและหากินในบริเวณพื้นที่เกาะไหง ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และแนวโน้มที่ดีขึ้นของแหล่งอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พะยูนและทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจึงขอความร่วมมือและเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ด้วยการเพิ่มความระมัดระวังและชะลอความเร็วเรือในพื้นที่เสี่ยง เว้นระยะห่างในการชม ไม่ขับไล่ต้อนหรือดำน้ำรบกวน งดให้อาหารเด็ดขาด เพื่อรักษาสัญชาตญาณตามธรรมชาติ และช่วยกันดูแลความสะอาด ไม่ทิ้งขยะพลาสติกที่เป็นภัยร้ายต่อสัตว์ทะเล พร้อมร่วมกันเป็นหูเป็นตาและปฏิบัติตามคำแนะนำ เท่ากับได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสัตว์ทะเลหายากของไทยท้องทะเลไทยให้คงอยู่สืบไป
