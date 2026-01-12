กทม.เปิดอบรมบุคลากรด้านจัดการมูลฝอยตามมาตรฐานสากล

นายทศพล สุภารี รอง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างเสริมความรู้บุคลากรด้านการจัดการมูลฝอย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดฟูกูโอกะ สามารถนำความรู้ไปต่อยออดและส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมฟูกูโอกะ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยตรง
โครงการอบรมสร้างเสริมความรู้บุคลากรด้านการจัดการมูลฝอย สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ และการยกระดับดับขีดความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอย ด้วยการจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง ถือว่าเป็นพันธกิจหลัก ที่ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านการจัดการมูลฝอยของ กทม. ให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้
