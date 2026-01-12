นายกฯ ยันเหตุลอบเผา-ลอบบึ้มปั๊มน้ำมันใน 3 จชต. คือก่อการร้าย มุ่งเน้นเป้า

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เรียก พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และรองเสนาธิการทหารสูงสุด หารือเกี่ยวกับเหตุการณ์วางเพลิงปั้มน้ำมันจังหวัดชายแดนใต้เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ยังได้หารือกับแม่ทัพภาคที่ 4 รวมถึงเสนาธิการทหารบก เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เชิญ พล.อ.ณัฐพล นายฉัตรชัย รวมถึง รองเสนาธิการทหารสูงสุด มาหารือเพิ่มเติม โดยกำชับให้เร่งดำเนินคดีให้เร็วที่สุดสืบสวนว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ในส่วนของ ศอ.บต. ให้เร่งดูแลผู้บาดเจ็บที่มีทั้งสิ้นประมาณ 7 คน และให้เร่งหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ เพราะมีความเสียหายคือปั๊ม ปตท. ทั้งหมด และตนได้โทรฯ หา นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ให้ ปตท. มีส่วนในการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการเหล่านี้ด้วย โดยต้องให้เขาดำเนินกิจการต่อ เพราะถ้าเขาไม่ทำ จะยิ่งทำให้สมใจคนร้าย และต้องเห็นใจเขาเพราะเขาไม่มีบริษัทประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายจากการก่อการร้าย
นายอนุทิน ยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าว มันคือการก่อการร้าย มุ่งเน้นเป้าหมาย
