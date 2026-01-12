กกต.สมุทรปราการ ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.20 แห่ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) จำนวน 20 แห่ง อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวานนี้ (11 ม.ค.) โดยมี นายก อบต. คนเดิม จำนวน 17 แห่ง นายก อบต. คนใหม่ 3 แห่ง
ทั้งนี้ นายก อบต.คนเดิม ประกอบด้วย 1.อบต.บางโปรง นายเชาว์ สมใจ 2,282 คะแนน / 2.อบต.บางพลีใหญ่ นางสาววีร์สุดา รุ่งเรือง 15,086 คะแนน / 3.อบต.ราชาเทวะ นายทรงชัย นกขมิ้น 10,053 คะแนน / 4.อบต.บางโฉลง นายชอุ่ม แต่งโสภา 9,166 คะแนน / 5.อบต.หนองปรือ นายอุดม กลิ่นพวง 1,979 คะแนน / 6.อบต.บางบ่อ นายเชาวลิตร บุญรอด 8,494 คะแนน / 7.อบต.บางเพรียง นายประทีป ใจดี 10,398 คะแนน / 8.อบต.บ้านระกาศ นายนุภาพ ฉันทธนไพบูลย์ 2,877 คะแนน / 9.อบต.คลองนิยมยาตรา นายธงชัย มั่นคง 1,770 คะแนน / 10.อบต.เปร็ง นายสุทิน แก้วธนมนตรี 1,932 คะแนน / 11.อบต.บางเสาธง นายเกษม แซ่ลี้ 10,495 คะแนน / 12.อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ นายธนกฤต แก้วเจริญ 1,063 คะแนน / 13.อบต.ศีรษะจรเข้น้อย นายพยนต์ เอี่ยมสะอาด 4,753 คะแนน / 14. อบต.บางกระสอบ นายวิรัตน์ ศิโรดม 1,054 คะแนน / 15 .อบต.บางน้ำผึ้ง นายสำเนาว์ รัศมิทัต 2,159 คะแนน / 16.อบต.บางกะเจ้า นายชาญชัย จุลเมตต์ 1,756 คะแนน / 17.อบต.นาเกลือ นายชาตรี อ่วมสอาด 3,734 คะแนน
ส่วนนายก อบต.คนใหม่ ประกอบด้วย อบต.บางด้วน นางสาวอารียา อาจเทศ 2,485 คะแนน / อบต.คลองด่าน นายณัฐนันท์ จิรนนท์เสถียร 3,813 คะแนน / อบต.บ้านคลองสวน นายพินิจ เติมบุญ 6,127 คะแนน
