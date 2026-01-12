xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย -8.70 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 24,120.20 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (12 ม.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,245.39 จุด ปรับลดลง 8.70 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.69 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 24,120.20 ล้านบาท