"มาร์ค-กรณ์" พบกลุ่มนักธุรกิจฯ ถกอนาคตเศรษฐกิจไทยผ่านนโยบายที่ตรวจสอบได้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุน ณ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อฉายภาพอนาคตเศรษฐกิจไทยผ่านนโยบายที่เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ได้เรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนด้วยการย้ำถึงประสบการณ์ของทีมเศรษฐกิจที่เคยพาประเทศฝ่าวิกฤติมาแล้วหลายครั้ง และชี้ให้เห็นว่าหัวใจสำคัญของการปฏิรูปคือ วิธีการซึ่งพรรคเน้นการค่อยๆ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างเดิมให้ดีขึ้น มากกว่าการวาดภาพสวยหรูแต่ต้องแลกด้วยการทำลายระบบเดิม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของประเทศ
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ได้เรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนด้วยการย้ำถึงประสบการณ์ของทีมเศรษฐกิจที่เคยพาประเทศฝ่าวิกฤติมาแล้วหลายครั้ง และชี้ให้เห็นว่าหัวใจสำคัญของการปฏิรูปคือ วิธีการซึ่งพรรคเน้นการค่อยๆ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างเดิมให้ดีขึ้น มากกว่าการวาดภาพสวยหรูแต่ต้องแลกด้วยการทำลายระบบเดิม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของประเทศ