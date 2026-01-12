สถาบันโนเบลปฏิเสธผู้นำฝ่ายค้านเวเนฯ ในการแบ่งรางวัลโนเบลให้ผู้นำสหรัฐฯ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวานนี้ (11 ม.ค. 2569) ว่า องค์กรผู้ดูแลรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปฏิเสธข้อเสนอแนะของ มาเรีย คอรีนา มาชาโด ผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลา ที่ประสงค์จะมอบ หรือแบ่งปันรางวัลโนเบลของเธอกับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลังจากที่ มาชาโดเสนอแนะเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนว่า เธออาจส่งต่อรางวัลอันทรงเกียรตินี้แก่ ทรัมป์ ได้
สถาบันโนเบล ระบุในแถลงการณ์ว่า เมื่อมีการประกาศมอบรางวัลโนเบลแล้ว ผู้รับจะไม่สามารถเพิกถอน แบ่งปัน หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ การตัดสินใจของสถาบันถือเป็นที่สิ้นสุดและถาวร
