กกต. มั่นใจประกาศกฎอัยการศึกนราธิวาส ไม่กระทบวันเลือกตั้งทั่วไป

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ออกประกาศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส หลังสถานการณ์ความไม่สงบยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเหตุลอบวางระเบิด และการก่อความรุนแรงในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ต้องยกระดับการควบคุมพื้นที่โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ว่า หากเป็นเรื่องความปลอดภัย กกต. มีความกังวลทั้งนั้น เพราะประชาชนก็คือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่โชคดีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่จำกัด ไม่ใช่พื้นที่ที่ประชาชนไปรวมตัวกันจำนวนมาก ทำให้การเลือกตั้งนายก อบต. เมื่อวานนี้ (11 ม.ค.) ผ่านไปด้วยดี
ส่วนการประเมินสถานการณ์วันเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 1 ก.พ. และวันเลือกตั้งจริงในวันที่ 8 ก.พ. เราก็ต้องรับฟังเรื่องความมั่นคง ว่าจะกระทบกับการเลือกตั้งหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ชายแดนหรือที่ภาคใต้ แต่คาดว่าหากเป็นลักษณะของภาคใต้ ที่ไม่ได้กระทบในวงกว้างเหมือนปัญหาชายแดนและการบริหารจัดการจะซับซ้อนกว่า ก็คิดว่าสามารถรับมือได้ เพราะมีกฎหมายให้ทำได้ เช่น การย้ายหน่วย แต่ยังอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น
ทั้งนี้ ก็ต้องดูความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนด้วย หรืออาจจะงดลงคะแนนหน่วยนั้นไปก่อนเพียงหน่วยเดียว และหากในวันเลือกตั้งเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆ คณะกรรมการประจำหน่วย (กปน.) จะเป็นผู้ตัดสินใจ
