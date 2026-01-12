"วิโรจน์" ชี้เหตุลอบบึ้ม-วางเพลิงปั๊มน้ำมัน 3 จชต. เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการ

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรค และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 11 จุด ว่า ควรต้องสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงก่อน การจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องเร่งรัดจัดการ
อย่างไรก็ตาม กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ต้องรอบคอบ เป็นธรรม และธำรงไว้ซึ่งนิติรัฐ ให้ประชาชนรู้สึกว่ามีความเสมอภาคกันในการบังคับใช้กฎหมาย ขอให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่ และประชาชน
