ผู้นำสหรัฐฯ เสียดสีกรีนแลนด์ มีระบบป้องกันแค่เลื่อนหิมะที่ลากด้วยสุนัข

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ กล่าวถึงประเด็นกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองของเดนมาร์ก ว่า จนถึงตอนนี้ รัฐบาลวอชิงตันยังไม่ได้เป็นฝ่ายยื่นข้อเสนอขอซื้อ เนื่องจากกรีนแลนด์ควรเป็นฝ่ายยื่นขอทำข้อตกลงกับสหรัฐ
นอกจากนี้ ทรัมป์ ยังกล่าวว่า กรีนแลนด์คงไม่ต้องการให้รัสเซียหรือจีนเข้ามายึดครองพื้นที่ และเสียดสีอีกฝ่ายว่า มีระบบป้องกันเพียงแค่ เลื่อนหิมะสองอันที่ลากด้วยสุนัขเท่านั้น
นอกจากนี้ ทรัมป์ ยังกล่าวว่า กรีนแลนด์คงไม่ต้องการให้รัสเซียหรือจีนเข้ามายึดครองพื้นที่ และเสียดสีอีกฝ่ายว่า มีระบบป้องกันเพียงแค่ เลื่อนหิมะสองอันที่ลากด้วยสุนัขเท่านั้น