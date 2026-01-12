ททท.เปิดทุ่งบลูซัลเวีย จุดเช็คอินท่องเที่ยวแห่งใหม่ในสระบุรี

นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผอ.ททท.พระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบพื้นที่สระบุรี-อยุธยา เดินทางไปร่วมกิจกรรมเปิดทุ่งบลูซัลเวีย ที่หอมนสิการ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นจุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ในเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยมีอาจารย์ปวีณา ปัทมสูต กรรมการบริหารมูลนิธิโนอิ้งบุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ให้การต้อนรับ พร้อมนำชม โดยเปิดให้ชมหอมนสิการที่แสดงเรื่องราวของพระพุทธเจ้า และมีกิจกรรมพิเศษศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ดินเนอร์กลางทุ่งบูลซัลเวีย โอบกอดด้วยหุบเขาหินปูน
การท่องเที่วแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา แนะนำเส้นทางเที่ยวสระบุรีในช่วงที่อากาศเย็น โดยเริ่มต้นที่ตลาดหัวปลี ซึ่งเป็นตลาดชุมชนและตลาดสร้างสุข มีของฝากของกินที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่วงนี้เปิดให้เก็บดอกเก๊กฮวย จากนั้นไปเที่ยวทุ่งดอกคอสมอสที่ไร่น้องบุญทิ้ง นนท์ศิลาฟาร์ม ปิดท้ายไปเที่ยวที่หอมนสิการ ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอันซีนสระบุรี ซึ่งหากไปพักค้างที่ไร่กุสุมา อ.มวกเหล็กช่วงนี้ อากาศเย็นมากถึง 16 องศา เป็นหนึ่งในที่พักที่อยู่กลางธรรมชาติ ช่วงเช้ายังสามารถไปเที่ยวต่อที่ฟาร์มโคนม หรือสวนเกษตรมากมาย โดยในวันที่ 17 ม.ค.2569 นี้ทางสมาคมท่องเที่ยวสระบุรี ชวนเที่ยวถ้ำทะลุถ้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถมาเที่ยวในวันธรรมดาได้ทุกแห่ง
