จีนทดสอบโดรนขนส่งไร้คนขับ “เทียนหม่า-1000” เที่ยวแรกสำเร็จแล้ว

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันนี้ (12 ม.ค.) ว่า เทียนหม่า-1000 สามารถปฏิบัติงานขนส่งทางโลจิสติกส์ การกู้ภัยฉุกเฉิน และการจัดส่งสิ่งของ ถือเป็นอากาศยานไร้คนขับรุ่นแรกของจีน ที่สามารถปรับใช้ในภูมิประเทศที่สูงอันซับซ้อน ทำการขึ้นบินและลงจอดในระยะสั้นมาก รวมถึงสลับการทำงานระหว่างขนส่งสินค้ากับปล่อยสิ่งของทางอากาศอย่างรวดเร็ว
อากาศยานรุ่นนี้มีพิสัยการบินสูงสุด 1,800 กิโลเมตร สามารถสร้าง “เส้นทางขนส่งด่วนทางอากาศ” เพื่อการส่งมอบอย่างรวดเร็ว มาพร้อมระบบวางแผนเส้นทางและหลบหลีกสิ่งกีดขวางอย่างอัจฉริยะ จึงสามารถจำแนกและบินผ่านภูเขา อาคาร และสิ่งกีดขวางอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้ปฏิบัติงานในน่านฟ้าที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างปลอดภัย
อากาศยานรุ่นนี้มีพิสัยการบินสูงสุด 1,800 กิโลเมตร สามารถสร้าง “เส้นทางขนส่งด่วนทางอากาศ” เพื่อการส่งมอบอย่างรวดเร็ว มาพร้อมระบบวางแผนเส้นทางและหลบหลีกสิ่งกีดขวางอย่างอัจฉริยะ จึงสามารถจำแนกและบินผ่านภูเขา อาคาร และสิ่งกีดขวางอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้ปฏิบัติงานในน่านฟ้าที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างปลอดภัย