ขบ.ขยายช่องทางบริการขอใบขับขี่-ต่ออายุใบขับขี่ ผ่านแอปฯ ทางรัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า ขบ. ได้ขยายช่องทางการให้บริการการขอรับใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง และส่วนบุคคล ด้วยรถบรรทุก ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งจะช่วยยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง เนื่องจากสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว ทำให้การยื่นคำขอ และเอกสารหลักฐานทำได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา สามารถติดตามสถานะได้แบบ Real-time และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-Payment ของกรมบัญชีกลาง ก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-License)

นายสรพงศ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง และส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุก ดังนี้  1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก (70 ในประเทศ) ทั่วประเทศ 2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุก (80 ในประเทศ) ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3.ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง และส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศ (70,80 ระหว่างประเทศ) ในเขตกรุงเทพมหานคร