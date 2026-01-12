เงินบาทเช้านี้อยู่ที่ 31.27 บ./ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นสอดคล้องราคาทองคำโลก

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เงินบาทปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 31.25-31.27 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงเช้าวันนี้ (12 ม.ค.) เทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 31.43 บาทต่อดอลลาร์ โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลก ที่กลับขึ้นไปทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ โดยได้รับอานิสงส์จากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.10-31.35 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลกท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
