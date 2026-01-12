xs
หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ +3.28 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 2,929.40 ล.

12 มกราคม 2569

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย ภาคเช้าของวันที่ 12 มกราคม 2569 ดัชนีเปิดที่ระดับ 1,257.37 จุด เพิ่มขึ้น 3.28 จุด มูลค่าซื้อขาย  2,929.40 ล้านบาท