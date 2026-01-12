เกาหลีใต้เผยส่งออก "รามยอน" ปี 68 ทำสถิติสูงสุดเพิ่มขึ้น 21.8%

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ว่า จากข้อมูลของสำนักงานศุลกากรแห่งชาติเกาหลีใต้ สถิติการส่งออกรามยอนของประเทศ เมื่อปี 2568 สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ที่ 1,520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 47,591.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบแบบปีต่อปี
ความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นการก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรามยอนเกาหลีใต้ เนื่องจากยอดส่งออกเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าจาก 765 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 23,959.80 ล้านบาท เมื่อปี 2565 และเติบโตขึ้นถึง 7 เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับสถิติการส่งออกในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่เพียง 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 6,859.08 ล้านบาท
ความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นการก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรามยอนเกาหลีใต้ เนื่องจากยอดส่งออกเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าจาก 765 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 23,959.80 ล้านบาท เมื่อปี 2565 และเติบโตขึ้นถึง 7 เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับสถิติการส่งออกในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่เพียง 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 6,859.08 ล้านบาท