Meta ยันไม่มีการละเมิดข้อมูล Instagram บัญชีของผู้ใช้ทุกคนยังปลอดภัย

จากกรณีที่ Malwarebytes บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ได้โพสต์เกี่ยวกับการละเมิดระบบข้อมูลบัญชี Instagram โดยเฉพาะ ข้อมูลส่วนตัวกว่า 17.5 ล้านบัญชี บน Dark Web และกรณีที่ผู้ใช้จำนวนมากได้รับอีเมลแจ้งเตือนให้รีเซ็ตรหัสผ่านอย่างผิดปกตินั้น
โฆษก Meta แถลงเกี่ยวกับการละเมิดระบบบน Instagram ว่า ได้แก้ไขปัญหาที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถขออีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ Instagram บางรายได้ ขอยืนยันว่าไม่มีการละเมิดระบบของเรา และบัญชี Instagram ของทุกคนยังคงปลอดภัย ผู้ใช้สามารถละเว้นอีเมลเหล่านี้ได้ และขออภัยในความสับสนที่อาจเกิดขึ้น
