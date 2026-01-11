ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจฯ Sky Line 1 เปิดให้ลงทะเบียนเรียนหุ้นฟรีได้ใบรับรองจาก ตลท. ไม่จริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจเฟซบุ๊กชื่อ Sky Line 1 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเรียนหลักสูตรหุ้นฟรี พร้อมใบรับรองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตือนว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ "Sky Line 1" ดำเนินการแอบอ้างชื่อและใช้ตราสัญลักษณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต และได้เผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเรียนหลักสูตรหุ้นฟรีพร้อมใบรับรอง ซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นเท็จและอาจนำไปสู่ความเสียหายได้
