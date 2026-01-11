นราธิวาสประกาศมาตรการเคอร์ฟิว หลังเกิดเหตุวางเพลิง-ระเบิดปั๊มน้ำมันหลายจุด

จังหวัดนราธิวาส ประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 05.00 น. เพื่อควบคุมสถานการณ์และรักษาความสงบเรียบร้อย หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันหลายจุด ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่
หน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส 93 ได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการภายใต้กฎอัยการศึกอย่างเคร่งครัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและตำรวจสามารถดำเนินการทางยุทธการ การรักษาความปลอดภัย และการควบคุมสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาที่มีการประกาศเคอร์ฟิว เพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวม
หน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส 93 ได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการภายใต้กฎอัยการศึกอย่างเคร่งครัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและตำรวจสามารถดำเนินการทางยุทธการ การรักษาความปลอดภัย และการควบคุมสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาที่มีการประกาศเคอร์ฟิว เพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวม