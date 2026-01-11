กทม.ติดตามการเปิดใช้ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 รับบางส่วนยังไม่เรียบร้อย

นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเปิดใช้ถนนพรานนก–พุทธมณฑลสาย 4 โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 – ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซึ่งเปิดให้บริการในวันที่ 10 มกราคม 2569 โดยเลื่อนเปิดจากกำหนดเดิมเล็กน้อย เนื่องจากการตีเส้นจราจรยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นก่อนเปิดให้บริการ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. เปิดให้บริการเส้นทางถนนพรานนก–พุทธมณฑลสาย 4 ช่วงเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 – ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ได้แล้วตามกำหนด แต่บางส่วนอาจจะยังไม่เรียบร้อยดี เช่น การตีเส้นจราจร ไหล่ทาง ขอบทาง จึงขอให้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง โดย กทม. จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยในทุกจุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน
ทั้งนี้ กทม.กำหนดแผนเปิดให้ประชาชนสัญจรถนนพรานนก–พุทธมณฑล สาย 4 ดังนี้ 1. วันที่ 10 ม.ค.69 เปิดให้สัญจรทิศทางจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ไปถนนพุทธมณฑลสาย 3 และ 2. วันที่ 31 ม.ค.69 เปิดให้สัญจรทิศทางจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ไปถนนพุทธมณฑลสาย 2 ขณะเดียวกันสะพานข้ามถนนพุทธมณฑลสาย 3 ได้เปิดใช้งานได้แล้วเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและเชื่อมต่อโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 – ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 8 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 3.4 กม. พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 1 แห่ง สะพานข้ามคลอง 2 แห่ง รวมถึงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายและเครื่องหมายจราจร ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้ากว่า 90% และอยู่ในช่วงเร่งรัดงานถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง และงานจราจรสังเคราะห์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการภายในเดือนมีนาคม 2569
ส่วนของทางขึ้น–ลง (Ramp) ที่เชื่อมการเดินทางในทิศทางต่าง ๆ ได้มีการกำหนดแผนเปิดใช้งานเพิ่มเติม ได้แก่ Ramp จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 เข้าถนนพุทธมณฑลสาย 3 และ Ramp จากถนนพุทธมณฑลสาย 3 เชื่อมออกถนนสายหลักบริเวณถนนเพชรเกษมและถนนบรมราชชนนี ซึ่งส่วนใหญ่คาดว่าจะแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานได้ภายในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2569
