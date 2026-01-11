ข่าวจริง! ทภ.2 ขอความร่วมมือ ปชช.งดเข้าพื้นที่การรบ เนื่องจากยังไม่ปลอดภัย

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชน งดเข้าพื้นที่การรบ หรือพื้นที่ควบคุม เนื่องจากยังไม่ปลอดภัยนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กองทัพภาคที่ 2 พบว่า เป็นข้อมูลจริง
กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่า ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่การรบหรือพื้นที่ควบคุมจริง ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับหน่วยประจำพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีความปลอดภัย การเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทางการทหาร อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน รวมถึงเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายด้านความมั่นคง
