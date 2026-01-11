จีนหนุนนักศึกษาไทยพัฒนาทักษะแรงงาน ผ่านความร่วมมือ "สองประเทศ สามฝ่าย"

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองสือเจียจวง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ว่า น.ส. พิริสา ยางเดี่ยว นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีของไทย ซึ่งเดินทางมาศึกษาที่วิทยาลัยซิโน-ไทย จู่ชงจือ ของวิทยาลัยสารพัดช่างซอฟต์แวร์เหอเป่ย์ เป็นเวลาหนึ่งปี ผ่านความร่วมมือแบบ สองประเทศ สามฝ่าย ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างซอฟต์แวร์เหอเป่ย์ สถาบันการศึกษาคู่ความร่วมมือของไทย และบริษัทจีนที่ลงทุนในไทย
น.ส.พิริสา เปิดเผยว่า นอกจากทฤษฎีแล้ว อาจารย์ผู้สอนที่จีนมักพาไปเยี่ยมชมโรงงานและพาไปเรียนรู้ถึงฐานประกอบการด้านการไลฟ์สด และได้มีโอกาสฝึกจริงหลายครั้ง ส่งผลให้เข้าใจในทักษะการไลฟ์ รู้วิธีแนะนำสินค้า ตลอดจนทักษะการตัดต่อวิดีโอและการออกแบบรูปภาพ
