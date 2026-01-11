"เชตวัน-ไอซ์ รักชนก" ฉุน! หลังถูกชาวปทุมฯ ถามจี้ใจดำ "พรรคประชาชนเอาทหารหรือไม่"

วันนี้ (11 ม.ค.) น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ลงพื้นที่ช่วย นายเชตวัน เตือประโคน ผู้สมัคร สส.ปทุมธานี หาเสียง ที่ตลาดนานาเจริญ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยขณะหาเสียง ปรากฏว่า มีชาวบ้านเข้ามาถาม พรรคประชาชนเอาทหารหรือไม่ ทำให้ นายเชตวัน กล่าวอย่างมีอารมณ์ว่า ดูหน้าผมนะ ชื่อเชตวัน เตือประโคน อยู่ในกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร เป็นคนที่อภิปรายเรื่องทหารเยอะที่สุดคนหนึ่ง ไม่เคยพูดเรื่องไม่เอาทหาร เราพูดว่ายกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร เราทำให้สวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านแนะนำว่า ไม่ใช่ว่าจะยกเลิกอย่างเดียว ทำให้ น.ส.รักชนก กล่าวผ่านโทรโข่งว่า ตั้งแต่อนาคตใหม่ ก้าวไกล มาเป็นพรรคประชาชน ไม่เคยพูดว่ายกเลิกเกณฑ์ทหาร แต่เราจะยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร คือเอาสวัสดิการมาดึงดูดให้คนที่อยากเป็นทหารจริงๆ ให้เขามีสวัสดิการเลี้ยงครอบครัวได้ และได้อย่างตรงไปตรงมา
