มทภ.4 ตรวจจุดลอบบึ้มปั๊มน้ำมันหลายจุดใน จชต. เชื่อโจรใต้หวังผลทางการเมือง

พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดเกิดเหตุบริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนสาย 418 (ปัตตานี–ยะลา) ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อตรวจสอบความเสียหายและติดตามสถานการณ์ หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงและวางระเบิดปั๊มน้ำมันหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อช่วงกลางดึกวานนี้ (10 ม.ค.)
พล.ท.นรธิป เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่คืนเกิดเหตุ พบปั๊มน้ำมัน ปตท. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความเสียหายรวม 11 จุด แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี 2 จุด จังหวัดยะลา 4 จุด และจังหวัดนราธิวาส 5 จุด โดยได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เข้าควบคุมจุดเกิดเหตุทันที พร้อมประสานกำลังร่วม 3 ฝ่าย ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นระดับสูงสุด ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และควบคุมพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำ
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้หน่วยป้องกันชายแดนในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา เพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบผ่านข้ามแดนตลอดแนวชายแดน โดยนำมาตรการด้านความมั่นคงที่มีอยู่มาดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่กับการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
แม่ทัพภาคที่ 4 ยังระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการจงใจทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งกำลังมีสัญญาณฟื้นตัวที่ดี โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวในช่วงกิจกรรมวันเด็ก อีกทั้งยังเกิดขึ้นในห้วงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จึงมีความเป็นไปได้ว่าเป็นความพยายามข่มขู่ประชาชนและสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ เพื่อหวังผลทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
